sicurezza contesa sulle ceneri di gramsci si incrina lo stato

Sicurezza contesa e crisi dell’ordine pubblico C’è un’immagine che segna la vita pubblica, i poliziotti costretti a presidiare piazze trasformate in teatri bellici, attraversate da ordigni artigianali e strumenti offensivi che mutano il dissenso in violenza. Non è solo un problema di ordine pubblico, ma il sintomo di un cedimento della civiltà democratica, dell’erosione dell’alfabeto . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

