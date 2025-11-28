Inter News 24 Le parole di Fernando Siani, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Fernando Siani ha parlato a Cronache di Spogliatoio del momento dell’ Inter. LA SCONFITTA DELL’INTER A MADRID – Io sono molto combattuto sulla partita dell’Inter: a me è piaciuta, in uno stadio molto complicato giocare bene. Quinta volta che vado al Metropolitano, viste sempre le avversarie in grande difficoltà. Non mi è piaciuto come sono entrati i calciatori dalla panchina, alcuni sono totalmente fuori progetto, uno è Frattesi. Non so se le cose cambieranno, ma anche a Madrid mi è sembrato un po’ indeciso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Siani sui problemi dell’Inter: «Vedo giocatori fuori progetto, tre indizi fanno una prova…»