Si traveste da donna e truffa anziana portati via 6mila euro e la fede d' oro | bloccato con il complice

Due giovani di 18 e di 20 anni sono stati bloccati sull'Autostrada A14 dalla Polizia Stradale di Bari e denunciati con l'accusa di aver truffato un'anziana della provincia di Lecce sottraendole 6mila euro e la fede d'oro.In base a una ricostruzione, gli agenti, mentre effettuavano alcuni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

