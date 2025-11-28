Si apre la stagione dello sci | oggi impianti gratuiti in Valchiavenna

Sondrio, 28 novembre 2025 –   Al via la lunga ed esaltante stagione dello sci. Con l’apertura degli impianti, prevista in alcune località tra oggi e domani, incomincia la stagione invernale che permetterà a tutti gli appassionati di sci alpino, snowboard, freestyle e scialpinismo di divertirsi lungo le centinaia di chilometri di piste presenti nei pendii delle bellissime località turistiche della provincia di Sondrio, d alla Valchiavenna a Livigno. E sarà proprio la ski area della Valchiavenna, con le località di Madesimo e Campodolcino, la prima ad aprire “le danze” nella giornata odierna e in modo gratuito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

