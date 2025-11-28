Short Track Sighel e Nadalini cominciano bene a Dordrecht Caduta per Fontana
Buona partenza per l’Italia nell’ultima tappa del World Tour di short track in corso di svolgimento a Dordrecht nei Paesi Bassi. Un avvio sicuramente positivo per i colori azzurri in una prima giornata dedicata come sempre alle qualificazioni. Nei 500 metri maschili Pietro Sighel e Thomas Nadalini si qualificano per i quarti di finale e i due azzurri si ripetono poi anche nei 1500 (entrambi sul podio l’ultima volta a Danzica), centrando la qualificazione alla semifinale dopo aver vinto entrambi la propria batteria. Ai ripescaggi, invece, Lorenzo Previtali nei 500 e anche Luca Spechenhauser nei 1500, quest’ultimo a causa di una caduta. 🔗 Leggi su Oasport.it
