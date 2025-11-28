Short Track gli azzurri brillano anche nella seconda giornata Bene Sighel Nadalini e Fontana

Oasport.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche la seconda giornata di gare sorride all’Italia nell’ultima tappa del World Tour 2025 in corso di svolgimento a Dordrecht. Dopo l’ottimo esordio nei 500 e 1500 metri, Pietro Sighel e Thomas Nadalini si confermano anche nei 1000 metri, centrando l’accesso ai quarti di finale. Sighel ha vinto la sua batteria, mentre Nadalini ha concluso al secondo posto. Dovrà invece passare dai ripescaggi Lorenzo Previtali. Tris azzurro nei quarti di finale 500 metri femminili, con Arianna Fontana, Martina Valcepina e Chiara Betti che hanno concluso al secondo posto le loro rispettive batterie. Ottime indicazioni anche da parte di Elisa Confortola ed Arianna Sighel, che si sono qualificate per le semifinali dei 1500 metri, mentre Gloria Ioriatti è caduta e dovrà passare dai ripescaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

short track gli azzurri brillano anche nella seconda giornata bene sighel nadalini e fontana

© Oasport.it - Short Track, gli azzurri brillano anche nella seconda giornata. Bene Sighel, Nadalini e Fontana

Contenuti che potrebbero interessarti

short track azzurri brillanoShort Track, gli azzurri brillano anche nella seconda giornata. Bene Sighel, Nadalini e Fontana - Anche la seconda giornata di gare sorride all'Italia nell'ultima tappa del World Tour 2025 in corso di svolgimento a Dordrecht. Lo riporta oasport.it

short track azzurri brillanoShort Track: il World Tour giunge all’epilogo: 12 azzurri presenti - Scopri i successi degli Azzurri nel Short Track a Dordrecht. Come scrive vicenzareport.it

short track azzurri brillanoShort Track, l’Italia si conferma anche a Danzica. Azzurri sempre protagonisti nel World Tour - C'è un'Italia che sorride negli sport invernali ed è quella dello short track. Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Short Track Azzurri Brillano