short track gli azzurri brillano anche nella seconda giornata bene sighel nadalini e fontana

Anche la seconda giornata di gare sorride all’Italia nell’ultima tappa del World Tour 2025 in corso di svolgimento a Dordrecht. Dopo l’ottimo esordio nei 500 e 1500 metri, Pietro Sighel e Thomas Nadalini si confermano anche nei 1000 metri, centrando l’accesso ai quarti di finale. Sighel ha vinto la sua batteria, mentre Nadalini ha concluso al secondo posto. Dovrà invece passare dai ripescaggi Lorenzo Previtali. Tris azzurro nei quarti di finale 500 metri femminili, con Arianna Fontana, Martina Valcepina e Chiara Betti che hanno concluso al secondo posto le loro rispettive batterie. Ottime indicazioni anche da parte di Elisa Confortola ed Arianna Sighel, che si sono qualificate per le semifinali dei 1500 metri, mentre Gloria Ioriatti è caduta e dovrà passare dai ripescaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

