Comincia con una bruttissima falsa partenza il weekend cruciale di Max Verstappen. Il detentore del titolo si è infatti dovuto accontentare soltanto della sesta posizione in occasione delle qualifiche valide per la Sprint Race del GP del Qatar, penultimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1. Contratto l'olandese in forza alla Red Bull, presentatosi in quel di Losail con un assetto da battaglia utile per poter fare saltare letteralmente il banco e proseguire la sua remuntada nella classifica piloti. Non ha brillato quest'oggi il nativo di Hasselt, già dalla prima sessione di prove libere poco a fuoco e lontano dalle due McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri.

Shock Verstappen: per la prima volta dietro Tsunoda in qualifica!