Shock Verstappen | per la prima volta dietro Tsunoda in qualifica!
Comincia con una bruttissima falsa partenza il weekend cruciale di Max Verstappen. Il detentore del titolo si è infatti dovuto accontentare soltanto della sesta posizione in occasione delle qualifiche valide per la Sprint Race del GP del Qatar, penultimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1. Contratto l’olandese in forza alla Red Bull, presentatosi in quel di Losail con un assetto da battaglia utile per poter fare saltare letteralmente il banco e proseguire la sua remuntada nella classifica piloti. Non ha brillato quest’oggi il nativo di Hasselt, già dalla prima sessione di prove libere poco a fuoco e lontano dalle due McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Post Gara Las Vegas Video – La squalifica shock della McLaren a Las Vegas riapre il Mondiale di Formula 1 e rimette Verstappen in corsa per il titolo. Ferrari in difficoltà tra limiti tecnici, gestione strategica e la frustrazione di Leclerc nel team radio finale. Nella - facebook.com Vai su Facebook
Shock Verstappen: per la prima volta dietro Tsunoda in qualifica! - Comincia con una bruttissima falsa partenza il weekend cruciale di Max Verstappen. Lo riporta oasport.it
F1, Max Verstappen diventerà papà per la prima volta: la fidanzata Kelly è incinta - Dopo il Mondiale (il quarto di fila) vinto a Las Vegas, in Nevada degli Stati Uniti, c’è un’altra gioia per Max Verstappen: diventerà papà per la prima volta. Come scrive ilmessaggero.it
Verstappen è diventato papà per la prima volta: l’annuncio insieme alla compagna Kelly Piquet - Con questo messaggio pubblicato sui rispettivi account social, Max Verstappen e ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it