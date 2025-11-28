Ci mancava solo il presepe islamico e inclusivo. Se qualcuno avesse ancora dubbi sul rischio di cancellazione della nostra identità e delle nostre radici giudaico cristiane, ecco a voi che a Bruxelles, in pieno centro storico, sono stati raffigurati Maria, Giuseppe, Gesù bambino e i re Magi senza volto, al posto delle loro facce solo un maxi disegno fatto da pezzi di tessuto multicolore. In Francia i social parlano già di “presepe sharia”, l'indignazione cresce, si parla di una vera e propria profanazione fatta nel nome di Allah. Per l',Islam il volto di Maometto non può essere rappresentato, per evitare l'idolatria e così anche il Cristo bambino, Giuseppe e Maria "islamicizzati" hanno il volto velato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Shock a Bruxelles: spunta il presepe della Sharia e Gesù è senza volto