Shein vs Francia | udienza rimandata al 5 dicembre

Metropolitanmagazine.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vendita di bambole sessuali all’aspetto infantile e di armi di categoria A: questi i motivi che hanno portato lo scontro tra Shein e Francia. Lo stato francese, infatti, ha chiesto una sospensione del sito colosso cinese del fast fashion nel suo Paese. A regolare questa diatriba doveva essere un’udienza questo mercoledì, davanti al tribunale giudiziario di Parigi. Ma che si svolgerà venerdì 5 dicembre, come richiesto dell’avvocato dello Stato. Quest’ultimo ha sostenuto che Shein aveva ostacolato lo svolgimento dell’udienza lamentando di aver ricevuto tardivamente, martedì sera, gli argomenti della difesa di Shein. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

shein vs francia udienza rimandata al 5 dicembre

© Metropolitanmagazine.it - Shein vs Francia: udienza rimandata al 5 dicembre

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

shein vs francia udienzaShein vs Francia: udienza rimandata al 5 dicembre - L'articolo Shein vs Francia: udienza rimandata al 5 dicembre proviene da Metropolitan Magazine. Si legge su msn.com

shein vs francia udienzaShein: udienza al Tribunale di Parigi rinviata al 5 dicembre - commerce cinese avrebbe ostacolato lo svolgimento dell'udienza dopo una ricezione tardiva degli argomenti della difesa. Scrive it.fashionnetwork.com

shein vs francia udienzaBraccio di ferro in Francia su Shein: il governo chiede la sospensione del sito per tre mesi - La Francia continua a usare il pugno di ferro con Shein e chiederà la sospensione per tre mesi del sito di Shein. Segnala pambianconews.com

Cerca Video su questo argomento: Shein Vs Francia Udienza