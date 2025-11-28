Shein vs Francia | udienza rimandata al 5 dicembre
Vendita di bambole sessuali all’aspetto infantile e di armi di categoria A: questi i motivi che hanno portato lo scontro tra Shein e Francia. Lo stato francese, infatti, ha chiesto una sospensione del sito colosso cinese del fast fashion nel suo Paese. A regolare questa diatriba doveva essere un’udienza questo mercoledì, davanti al tribunale giudiziario di Parigi. Ma che si svolgerà venerdì 5 dicembre, come richiesto dell’avvocato dello Stato. Quest’ultimo ha sostenuto che Shein aveva ostacolato lo svolgimento dell’udienza lamentando di aver ricevuto tardivamente, martedì sera, gli argomenti della difesa di Shein. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
