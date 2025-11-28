Sfonda il vetro con una fionda | l’allarme dei residenti manda a monte il colpo
All’alba di oggi, venerdì 28 novembre, la quiete del centro storico di Lonato del Garda è stata interrotta da rumori secchi, insoliti, che hanno spinto alcuni residenti di via Garibaldi ad affacciarsi alle finestre. In strada, ancora immersa nella luce incerta del mattino, un giovane stava. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
