Sesso non protetto e cibi contaminati aumentano i casi di epatite

AGI - Crescono in Italia, analogamente a quanto avviene nel resto d'Europa, le segnalazioni di casi di epatite A, legati sia alla trasmissione sessuale che al consumo di prodotti contaminati. Lo segnala l'aggiornamento del bollettino della sorveglianza SEIEVA relativo al primo semestre del 2025, pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità, secondo cui sono invece in calo i casi di epatite B, aumentano quelli di epatite E mentre per l' epatite C la situazione è sostanzialmente stabile. Nel dettaglio, dal 1 gennaio al 30 giugno 2025, sono stati complessivamente segnalati 247 casi di epatite A, in aumento rispetto ai 159 casi segnalati nello stesso periodo del 2024 e i 105 relativi al 2023. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sesso non protetto e cibi contaminati, aumentano i casi di epatite

