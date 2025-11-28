Servizio ferroviario Posto Occupato e messa in sicurezza fermate bus | le mozioni approvate in consiglio

Fiumicino, 28 novembre 2025 – Si è conclusa nel pomeriggio di ieri la seduta del Consiglio comunale di Fiumicino, durante la quale sono state a ccolte due mozioni presentate dai gruppi di opposizione, entrambe trasformate in documenti d’Aula. La prima mozione riguarda l’implementazione delle corse ferroviarie sulla linea FL5 tra Roma e i Comuni di Fiumicino, Ladispoli, Cerveteri, Santa Severa, Santa Marinella e Civitavecchia, c on particolare attenzione al potenziamento dei collegamenti nelle ore notturne a tutela della sicurezza dei giovani. “L’implementazione delle corse ferroviarie tra Roma e il Comune di Fiumicino, tra gli altri, è un servizio condivisibile che va a favore soprattutto dei più giovani e aumenta il livello di sicurezza e di prevenzione degli incidenti”, ha dichiarato il Sindaco nel suo intervento in Aula. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approvate in Consiglio comunale le mozioni su potenziamento del servizio ferroviario, sportello Enel Energia e "Posto Occupato". Via libera anche alla messa in sicurezza delle fermate Cotral

