Servizi di vigilanza e guardiania all' Ufficio del Giudice di Pace Comune affida l' appalto

Casertanews.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il responsabile della polizia municipale del comune di Sessa Aurunca ha affidato l'appalto per i servizi di vigilanza e guardiania agli Uffici del Giudice di Pace.La società che si è aggiudicata l'appalto è la ditta Hermes Srl con sede a Castel Sangiorgio.L'intervento - secondo il responsabile. 🔗 Leggi su Casertanews.it

