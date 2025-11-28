serie sci fi cancellata troppo presto che meritava di diventare un cult

una serie sci-fi dimenticata con grande potenziale: la storia di journeyman. Nel panorama della narrativa fantascientifica, alcune produzioni sono rimaste nell’ombra nonostante abbiano mostrato capacità e idee innovative. Una di queste è Journeyman, una serie che avrebbe potuto lasciare un segno profondo nel genere, ma che ha visto il suo successo compromesso da una brevissima durata. Sebbene sia stata cancellata dopo una singola stagione, questa produzione rimane un esempio di come un approccio profondamente umano ai temi del viaggio nel tempo possa offrire uno spunto originale e coinvolgente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

