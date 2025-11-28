Serie D Campania Regnat | tre squadre in vetta nei rispettivi gironi centro-meridionali
Tempo di lettura: 2 minuti Parla decisamente campano la Serie D con ben tre squadre che guardano tutte dall’alto in basso nei gironi G, H e I. Nel raggruppamento G dove sono ubicate compagini di Campania, Lazio e Sardegna, in testa c’è la Scafatese (31) seguita a -4 dalla Nocerina, due collettivi allestiti per puntare in alto e che stanno confermando l’ottimo lavoro fatto dai dirigenti. All’orizzonte per i gialloblù c’è la difficile gara esterna ad Olbia (17) che può fare affidamento su alcuni calciatori che sono un lusso per la Serie D come l’attaccante Daniele Ragatzu, con trascorsi e gol tra A e B. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
