Serie C | Rimini escluso come cambia la classifica | Livorno in zona salvezza

Livornotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Rimini è stato escluso dal campionato di serie C. La società, il cui bilancio riporta una perdita al 30 giugno 2025 di oltre quattro milioni di euro, nella giornata di mercoledì 26 novembre ha infatti presentato in tribunale la richiesta di liquidazione volontaria, atto che, come da norme. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

serie c rimini esclusoRimini escluso dal campionato di Serie C a stagione in corso, è ufficiale: cambia tutta la classifica - Dopo la messa in liquidazione della società, come comunicato dalla FIGC attraverso una nota, è stata revocata l’affiliazione alla ... fanpage.it scrive

serie c rimini esclusoRimini escluso dal campionato di C. Arriva anche una nota da parte della società - Che il Rimini fosse prossimo all'esclusione dal campionato di Serie C era già cosa nota, e l'ufficialità del tutto è arrivata. Da tuttomercatoweb.com

serie c rimini esclusoRimini escluso dal campionato di C. Come cambia la classifica del Girone B: guai per il Pontedera - Ne avevamo già parlato nei giorni scorsi, il Rimini era prossimo all'esclusione dal campionato di Serie C, e l'ufficialità del. Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Serie C Rimini Escluso