La 14ª giornata di Serie BKT si aprirà domani sera con il derby Cesena–Modena, in programma all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi alle ore 20:30. Lo scontro al vertice sarà trasmesso in diretta su DAZN e potrà essere seguito anche gratuitamente, senza bisogno di registrazione. Un derby, che promette spettacolo, tra due squadre che hanno forti ambizioni di classifica: il Cesena, quarto a 23 punti, cerca. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 14a Giornata: Palinsesto e Telecronisti