serie a silver hc sannio a caccia della vittoria ad agrigento

Tempo di lettura: 2 minuti Il Club di Benevento guidato da Capitan Luca Cavuoto e targato “ Prime Service ”, dovrà affrontare la lunga e faticosa trasferta di Agrigento, dove sabato alle ore 19.00, nella gara valida per la sesta giornata del campionato di serie A Silver cercherà di conquistare i due punti in palio contro i siciliani del Girgenti. Dopo il funambolico pareggio dell’ultimo incontro casalingo contro la capolista Camerano, frutto di una splendida prestazione collettiva, i ragazzi guidati da Mr. Nicolas Sintas sono attesi da un compito arduo, ma alla loro portata. I gialloblu cercheranno di conquistare l’intera posta in palio contro la formazione siciliana che attualmente occupa l’ultima posizione in classifica e che cercherà di conquistare la prima vittoria interna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serie A Silver, H.C. Sannio a caccia della vittoria ad Agrigento