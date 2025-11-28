Serie A rischio blocco mercato a gennaio per sei club! L’Inter è tra questi?

Internews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Serie A, le nuove regolamentazioni imposte dalla FIGC potrebbero limitare le operazioni di mercato di diverse squadre di Serie A! Sei i club coinvolti. La sessione di mercato di gennaio 2026 potrebbe rivelarsi problematica per diverse squadre di Serie A. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il campionato italiano dovrà fare i conti con nuove regolamentazioni economiche, in particolare con l’introduzione dell’indicatore di “costo del lavoro allargato”, che potrebbe limitare le operazioni sul mercato per alcuni club. Questo parametro, che mette in relazione il costo del lavoro sportivo con i ricavi delle società, potrebbe determinare il futuro di molte trattative. 🔗 Leggi su Internews24.com

serie a rischio blocco mercato a gennaio per sei club l8217inter 232 tra questi

© Internews24.com - Serie A, rischio blocco mercato a gennaio per sei club! L’Inter è tra questi?

News recenti che potrebbero piacerti

serie rischio blocco mercatoSerie A, stretta sui “costi del lavoro allargato”. In 6 rischiano blocco mercato - La Serie A si prepara ad affrontare una nuova regolamentazione economica a partire dalla prossima sessione di mercato di gennaio 2026. Riporta calciocasteddu.it

serie rischio blocco mercatoSerie A, sei club rischiano il blocco del mercato a gennaio - La Serie A guarda alla sessione invernale di calciomercato, ma lo fa in un contesto di forte attenzione alle nuove regole economico- Si legge su pianetalecce.it

serie rischio blocco mercatoAllarme Napoli: mercato a rischio stop come la Lazio, il parametro che fa tremare 6 club e gli scenari per gennaio - Il Napoli e altri cinque club rischiano il blocco del mercato a causa di un parametro che può scombussolare mezza Serie A: che cosa succederà a gennaio. Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Rischio Blocco Mercato