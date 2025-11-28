Serie A rischio blocco mercato a gennaio per sei club! L’Inter è tra questi?
Inter News 24 Serie A, le nuove regolamentazioni imposte dalla FIGC potrebbero limitare le operazioni di mercato di diverse squadre di Serie A! Sei i club coinvolti. La sessione di mercato di gennaio 2026 potrebbe rivelarsi problematica per diverse squadre di Serie A. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il campionato italiano dovrà fare i conti con nuove regolamentazioni economiche, in particolare con l’introduzione dell’indicatore di “costo del lavoro allargato”, che potrebbe limitare le operazioni sul mercato per alcuni club. Questo parametro, che mette in relazione il costo del lavoro sportivo con i ricavi delle società, potrebbe determinare il futuro di molte trattative. 🔗 Leggi su Internews24.com
