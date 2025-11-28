SERIE A – Presentazione della Prossima Giornata
La nuova giornata di Serie A si avvicina con un carico di attese altissimo e tanta tensione. Il calendario offre sfide importanti per la classifica, ma gli occhi di tutti saranno puntati sul grande appuntamento dello Stadio Olimpico: Roma –Napoli, un confronto che potrebbe incidere profondamente sul percorso delle due squadre nella corsa ai vertici del campionato. Un match che, oltre ad essere molto atteso dalle tifoserie, potrebbe dare delle risposte importanti non solo alle piazze coinvolte ma all’intera Serie A, regalando certezze e sicurezze nuove, armi decisive per il prosieguo del campionato. 🔗 Leggi su Parlami.eu
