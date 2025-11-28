Serie A oggi partite tredicesima giornata su Sky DAZN e NOW | orari e dove vederle in TV streaming

La 13ª giornata di Serie A propone due big match: Milan-Lazio e Roma-Napoli. Si apre oggi con lo scontro tra Como e Sassuolo, mentre lunedì 1º dicembre il sorprendente Bologna ospiterà la Cremonese. Oggi, venerdì 28 novembre, prende il via la tredicesima giornata di Serie A 20252026. Il turno si concluderà lunedì 1 dicembre con il posticipo serale che vede coinvolte Bologna e Cremonese. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming. Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW Dopo una 12ª giornata che ha visto la Roma consolidare il suo primato e il Milan vincere il derby, i riflettori sono puntati su sfide incrociate e scontri diretti cruciali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

