Serie A non solo Lazio tante società rischiano il blocco del mercato | ecco il nuovo indice che fa paura
Dopo l’ormai celebre “indice di liquidità “, c’è un nuovo parametro che rischia di bloccare il mercato a diverse società di Serie A che non potrebbero quindi operare liberamente a gennaio Manca praticamente un mese all’apertura della sessione invernale del calciomercato e la Federazione italiana ha stabilito i nuovi parametri che permetteranno o meno alle varie società di operare in entrata. Il clamoroso caso della Lazio dell’estate scorsa, bloccata da ben tre indici e inibita quindi del tutto a operare nuovi acquisti, ha spaventato tutte le altre società della serie A alla luce anche di un nuovo indice che farà da termometro finale e che deciderà quindi il via libera o meno nella finestra di gennaio. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
