Serie A non solo Lazio tante società rischiano il blocco del mercato | ecco il nuovo indice che fa paura

Cityrumors.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’ormai celebre  “indice di liquidità “, c’è un nuovo parametro che rischia di bloccare il mercato a diverse società di Serie A che non potrebbero quindi operare liberamente a gennaio Manca praticamente un mese all’apertura della sessione invernale del calciomercato e la Federazione italiana ha stabilito i nuovi parametri che permetteranno o meno alle varie società di operare in entrata. Il clamoroso caso della Lazio dell’estate scorsa, bloccata da ben tre indici e inibita quindi del tutto a operare nuovi acquisti, ha spaventato tutte le altre società della serie A alla luce anche di un nuovo indice che farà da termometro finale e che deciderà quindi il via libera o meno nella finestra di gennaio. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

serie a non solo lazio tante societ224 rischiano il blocco del mercato ecco il nuovo indice che fa paura

© Cityrumors.it - Serie A, non solo Lazio, tante società rischiano il blocco del mercato: ecco il nuovo indice che fa paura

Approfondisci con queste news

Serie A, Lazio-Juventus 1-0: Basic inguaia Tudor - L'ottava giornata di Serie A si chiude con la vittoria all'Olimpico della Lazio dell'ex Sarri, che batte 1- Da sportmediaset.mediaset.it

Serie A, Genoa-Lazio 0-3: Sarri ritrova il sorriso e i tre punti - A inizio ripresa il Genoa tenta l’arrembaggio immediato e al 57’ guadagna un calcio di rigore per un tocco di mano in area di Romagnoli. Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

Lazio, Cancellieri: "Dobbiamo continuare così,possiamo toglierci tante soddisfazioni" - Matteo Cancellieri, attaccante della Lazio e autore del gol che ha aperto le marcature nella vittoria dei biancocelesti sul Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky: "Ci tenevamo a fare una grande ... Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Serie Lazio Tante Societ224