Serie A Juventus-Cagliari | probabili formazioni e dove vederla in tv

Torinotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 13ª giornata di Serie A porta all’Allianz Stadium una sfida che, almeno sulla carta, vede la Juventus partire con i favori del pronostico. I bianconeri ospitano il Cagliari sabato 29 novembre alle ore 18, in un match dove i bianconeri hanno un bilancio casalingo più che positivo contro i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

serie juventus cagliari probabiliLe probabili formazioni di Juventus-Cagliari (Serie A) - L'articolo originale è stato pubblicato da 90min. Scrive msn.com

Probabili formazioni Juventus-Cagliari: le sensazioni su Openda, David e Vlahovic. Chance per Gaetano - Nella giornata di sabato 29 novembre, andrà in scena allo Juventus Stadium di Torino la ... Si legge su fantamaster.it

serie juventus cagliari probabiliJuventus-Cagliari: le probabili formazioni - 3, la Juventus di Spalletti cerca di risollevarsi anche in campionato. Da zipnews.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Juventus Cagliari Probabili