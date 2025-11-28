SERIE A 2025 2026 | LE PARTITE DELLA 13° GIORNATA CANALI ORARI E TELECRONACA

Torna il grande calcio della Serie A tutto da vivere minuti per minuto. Lo schema non cambia: ogni giornata, dieci incontri di calcio da seguire tra DAZN e Sky. VENERDI' 28 NOVEMBRE 2025 Ore 20:45. Como-Sassuolo – in diretta su DAZN. Telecronaca di Alessandro Iori ed Emanuele Bidel. In diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW. SABATO 29 NOVEMBRE 2025 Ore 15:00. Genoa-Hellas Verona – in diretta su DAZN 1. Telecronaca di Alberto Santi. Parma-Udinese – in diretta su DAZN 2. Telecronaca di Luca Farina. Ore 18:00. Juventus-Cagliari – in diretta su DAZN. Telecronaca di Andrea Marinozzi e Fabio Bazzani.

