Serie A 13ª giornata | focus sulle 5 squadre in lotta per lo scudetto

Tutto pronto per la 13ª giornata di serie A, che si sta rivelando particolarmente incerta e avvincente soprattutto al vertice, dove ci sono ben 5 squadre racchiuse in appena 3 punti. Tutte, per storia, per blasone o per gioco espresso, possono potenzialmente puntare allo scudetto, dalla Roma prima al Bologna sempre più sorprendente. In questo articolo ci focalizziamo proprio sulle 5 squadre che, classifica alla mano, sono in corsa per il tricolore. Roma-Napoli, il derby del Sole Il match-clou della giornata è Roma-Napoli, quello che un tempo veniva definito il derby del Sole. Roma prima e Napoli secondo, non si