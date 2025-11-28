Sergio Iorio il top manager con la Pistoiese nel cuore | Entro 4 anni in B Con Taibi ds

L'imprenditore, Ceo della Italmatch Chemicals, ha evitato la scomparsa della società per cui tifa sin da bambino e progetta in grande: la cittadella sportiva, il calcio femminile e "Pistoiese for Special" per i ragazzi disabili. Il d.s. è Taibi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sergio Iorio, il top manager con la Pistoiese nel cuore: "Entro 4 anni in B. Con Taibi d.s."

TANTI AUGURI, PRES! Oggi celebriamo il compleanno del nostro Presidente Sergio Iorio, guida appassionata e punto di riferimento costante per tutto il mondo arancione La sua vicinanza, la sua energia e la sua visione continuano a spingere la Pisto - facebook.com Vai su Facebook

