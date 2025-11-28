Serena Ortolani | Alcune ragazze sono costrette a rifiutare la Nazionale a causa della condizione fisica
Serena Ortolani, giocatrice della San Giovanni Consolini Volley nonché una delle pallavoliste più iconiche del panorama italiano, si è raccontata ad OA Focus, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport. La romagnola di nascita ha analizzato la sua lunga carriera, dagli inizi fino al ritorno in A1, passando attraverso i migliori anni del suo lungo percorso nel volley. La passione per la pallavolo: “È stata la mia seconda vita, è una passione che ancora oggi ho dopo 38 anni. Mi ha dato tanto e sono cambiata tantissimo. Le vittorie sono bellissime ma la cosa più bella è la consapevolezza della persona che sei e di quello che puoi fare nella vita. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Consolini Volley 1907 Femminile. The Chainsmokers · Something Just Like This. Una stagione meravigliosa Coach Massimo Bellano riceve il Pallone D’Oro come Miglior Allenatore di Serie A2 per la Stagione 2024/2025, mentre Serena Ortolani e Anna Pi - facebook.com Vai su Facebook
Serena Ortolani: “Alcune ragazze sono costrette a rifiutare la Nazionale a causa della condizione fisica” - Serena Ortolani, giocatrice della San Giovanni Consolini Volley nonché una delle pallavoliste più iconiche del panorama italiano, si è raccontata ad OA ... Da oasport.it