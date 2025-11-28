Serena commenta la visita dei campioni del mondo 1985 | Giornata bellissima Per la prima volta ci siamo trovati e sono stati flash sul passato

Serena emozionato per la reunion dei Campioni del Mondo 1985. Una giornata bellissima, ma con i pensieri rivolti agli amici che mancano. La Continassa ha ospitato ieri un momento speciale che unisce la storia gloriosa della Juventus con il presente. I vincitori della Coppa Intercontinentale del 1985 sono tornati a trovare il club, riunendosi per celebrare il titolo di Campione del Mondo conquistato 40 anni fa. L’evento, che ha incluso un pranzo e una visita alla squadra, ha riunito le icone del passato bianconero. Aldo Serena, ex attaccante di quella formazione, ha condiviso la sua emozione sui social. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

