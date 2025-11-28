Serata di gala a Palazzo Albicini gli oscar del Panathlon | premiati i giovani talenti forlivesi

Forlitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palazzo Albicini ha ospitato la consegna dei Premi Panathlon. Al timone della serata, svoltasi giovedì, la presidente del sodalizio forlivese, Marilena Rosetti, che ha condotto le interviste ai 17 atleti che sono stati premiati, riuscendo a strappare a ciascuno di essi una dichiarazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

