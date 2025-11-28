Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Roma, Gasperini sceglie il silenzio pre-gara: niente conferenza alla vigilia del Napoli sololaroma.it
Elodie, la dura risposta dopo la polemica del cellulare al concerto: “Roba orrenda” dilei.it
Convocati Cagliari, le scelte di Pisacane in vista del match della tredicesima giornata contro la Juventus. ... calcionews24.com
Drew McIntyre: “Mi dispiace non aver potuto John Cena prima del suo ritiro” zonawrestling.net
Formazioni, statistiche, streaming della Premier League justcalcio.com
Ucraina, Zelensky annuncia le dimissioni del suo capo di gabinetto Yermak lapresse.it
? Il Successo de Il Commissario Ricciardi 3 e L’Attesa per la Quarta Stagione
La terza stagione della serie Rai, ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni, si è conclusa con i... ► lawebstar.it
Google ha risolto uno dei problemi più fastidiosi di Android
Google ha fatto un interessante passo avanti nel migliorare l'esperienza utente su Android. L'arti... ► tuttoandroid.net
Viabilità Roma Regione Lazio del del 28 11 2025 ore 19:10
Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un se... ► romadailynews.it
Via all'accensione delle luci natalizie in tutta la città
Si è svolta, in piazza Unità d'Italia, la tradizionale cerimonia con il conto alla rovescia per l'... ► triesteprima.it
Inter scatenata, cinque nomi per il mercato nerazzurro: Chivu già sogna
Con l’avvicinarsi dell’apertura del calciomercato sono diversi i nomi di calciatori accostati a div... ► tvplay.it
Acerbi si unisce a ‘Un gol per la ricerca’, il bellissimo messaggio del difensore dell’Inter per l’AIRC – VIDEO
di Redazione Inter News 24Acerbi si unisce a ‘Un gol per la ricerca’, il bellissimo messaggio del di... ► internews24.com
“Furioso assalto a La Stampa”. Lì dentro succede di tutto, l’intervento del ministro
Un pomeriggio che doveva essere come tanti si è trasformato in un incubo per chi lavora nella stori... ► caffeinamagazine.it
Certificazioni informatiche GPS 2026: facciamo il punto. Ti spieghiamo come non sbagliare. Webinar gratuito in collaborazione con CERTIPASS
Data: 9 dicembre 2025 Orario: 16:00 – 17:00 Piattaforma: Zoom Di cosa parleremo Le Graduatorie Prov... ► orizzontescuola.it
ARC Raiders incide un’altra tacca nella storia dei videogiochi, facendo un cameo su South Park
Arc Raiders ha conquistato il cuore dei giocatori in questo autunno, rimanendo tra i giochi più pop... ► nerdpool.it
Trump: È morta Sarah Beckstrom, soldatessa della Guardia nazionale ferita a Washington – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 28 novembre 2025 "Purtroppo devo dirvi che proprio pochi secondi fa mi hanno ... ► open.online
Nasce Campus X: un po' studentato, un po' albergo di lusso |VIDEO
Campus X ha aperto i battenti. La nuova struttura, nata dalla riqualificazione dell'ex sede Inps d... ► napolitoday.it
Borini: “Al Milan è andata come mi aspettavo. Ho fatto di tutto per indossare la maglia”
L'ex calciatore del Milan Fabio Borini, che ha vestito la maglia rossonera dal 2017 al 2020, è stato... ► pianetamilan.it
Avellino, la rivendicazione di Laura Nargi sugli ultimi lavori: "Interventi già programmati dalla mia Giunta"
Avellino, 28 novembre 2025 – Con una nota diffusa attraverso i propri canali social, l’ex sindaco ... ► avellinotoday.it
"Signora, lei mi deve 6mila euro": arrestato finto avvocato napoletano
Tenta la truffa del finto avvocato ma viene bloccato dai carabinieri prima che possa appropriarsi ... ► napolitoday.it
“Per sempre mia”, a Lanciano la manifestazione del Rotary contro la violenza di genere con i ragazzi delle scuole
Sabato 29 novembre, dalle 8.30, al Polo Museale di Lanciano, si terrà la quarta edizione della man... ► chietitoday.it
Ravezzani riflette: «Polemiche per l’Inter troppo bella e fragile? Per me il punto è un altro»
di Redazione Inter News 24Ravezzani riflette: «Polemiche per l’Inter troppo bella e fragile? Per me ... ► internews24.com
Mango al Black Friday 2025, i capi in offerta da non lasciarsi sfuggire
Per rinnovare il guardaroba e fare felice il portafogli, ecco quali sono i migliori capi e accessori... ► vanityfair.it
Black Friday 2025, le 101 migliori offerte scelte da Wired
Abbiamo raccolto le offerte migliori del Black Friday in tutte le categorie: dai notebook alla cucin... ► wired.it
Al via a Trieste lo screening per la prevenzione del tumore ai polmoni
Partito lo screening per il tumore al polmone con Tac ad alta risoluzione per i lavoratori ex espo... ► triesteprima.it
The Voice Senior: stasera il terzo appuntamento
Terzo appuntamento con The Voice Senior stasera, Antonella Clerici condurrà le blind Auditions, la ... ► ildifforme.it
Estrazione Superenalotto oggi 28 novembre 2025: i numeri vincenti
Estrazione Superenalotto oggi 28 novembre 2025: i numeri vincenti ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Q... ► tpi.it
Elodie, la dura risposta dopo la polemica del cellulare al concerto: “Roba orrenda”
Elodie sta attraversando l’Italia con un tour che sta facendo impazzire i fan: coreografie mozzafia... ► dilei.it
Il Regno di Frozen diventa realtà: quando apre le porte l’attrazione Disney dedicata al film
World of Frozen è la novità di Disneyland Paris che porterà i visitatori nel mondo di Anna, Elsa e ... ► fanpage.it
ISEE, da gennaio 2026 leggi qui: la scritta in piccolo che confonde e fa perdere i bonus
Per non perdere i bonus, occhio alle novità sull’ISEE da gennaio 2026. La scritta in piccolo sfugge... ► cityrumors.it
Calciomercato Inter, Moretto fa sognare i tifosi: «I nerazzurri pensano di bloccare quel colpo per giugno!»
di Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, Moretto fa sognare i tifosi: «I nerazzurri pensano di... ► internews24.com
Traffico Roma del 28 11 2025 ore 19:30
Luceverde Roma Bentrovati traffico ancora intenso sul Raccordo Anulare code Prato in carreggiata in... ► romadailynews.it
Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Qatar 2025: Piastri in pole, Norris terzo. Verstappen 6°, Ferrari in affanno
Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP del ... ► oasport.it
Elezioni a Milazzo, Sud chiama Nord lancia la piattaforma
Si è svolta oggi a Palazzo D’Amico la conferenza stampa di presentazione della piattaforma civica ... ► messinatoday.it
Grave incidente sull’autostrada A16: motore volato fuori dall’auto
Nella giornata odierna, al chilometro 75 dell'autostrada in direzione Napoli, tra le uscite di Gro... ► avellinotoday.it
Quarto Grado, stasera le ultime sui casi Poggi e Resinovich
Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, come ogni venerdì, tornano in diretta alle 21.30 su Rete 4 con ... ► davidemaggio.it
Migliori film da guardare su prime video questo weekend nov 29 30
Il periodo post-Thanksgiving rappresenta un momento ideale per trascorrere quality time in famiglia... ► jumptheshark.it
Street art e cittadinanza attiva: al via domani il progetto "Agata per Catania"
Domani alle ore 11, in via delle Medaglie d’Oro, sarà presentato ufficialmente il progetto “Agata ... ► cataniatoday.it
Il nuovo cda di Giorgio Armani, c'è anche Angelo Moratti: tutti i nomi
La Giorgio Armani spa ha il suo nuovo consiglio di amministrazione. Nominato dopo il completamento... ► today.it
F1, Piastri ottiene la pole per la Sprint in Qatar. 3° Norris, in difficoltà Verstappen e la Ferrari
Oscar Piastri si conferma un interprete eccezionale del Lusail International Circuit e primeggia ne... ► oasport.it
L’ex pm di Bergamo smentisce Conte: sapeva dei focolai, chiusure in ritardo
Audito dalla commissione, Chiappani elenca le omissioni dell’ex premier e Speranza: «Siamo arrivati... ► laverita.info
Manuela Carriero, il racconto shock dell'ex Uomini e Donne: "Sequestrata e violentata"
"Ho subìto un sequestro di persona da parte di qualcuno che conoscevo molto bene, con violenza ses... ► today.it
Lotta all’Antisemitismo o censura? Col ddl Delrio il pd si mette nell’angolo da solo
Nessuno, almeno a parole, potrebbe mettere in discussione l’obiettivo con cui è stato partorito il... ► it.insideover.com
La tua nostalgia di naruto è più forte di naruto stesso e ti inganna
La serie animata Naruto rappresenta un pilastro nel panorama degli anime, influenzando generazioni ... ► jumptheshark.it
Meteo Roma del 28 11 2025 ore 19:15
meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli nuvolosi co... ► romadailynews.it
Sparatoria Washington, Cnn: l’Amministrazione Trump aveva approvato domanda asilo assalitore afghano
La domanda di asilo di Rahmanullah Lakanwal, il 29enne afghano che mercoledì ha assalito due membr... ► lapresse.it
L’Europa riscopre la leva militare: la guerra mania arriva anche in Italia
I tre grandi Paesi fondatori dell’Europa unita mettono l’elmetto. Dopo la Germania, che in agosto a... ► panorama.it
LIVE Sci alpino, Gigante Copper Mountain 2025 in DIRETTA: fuori Odermatt, primo Brennsteiner. Tre azzurri in seconda manche dalle 21.00
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.39: per il momento è tutto, gr... ► oasport.it
Stivali neri, 11 modelli a meno di 100 euro per tutti i giorni
Tra proposte evergreen e novità di stagione, i migliori black boots del momento strizzano l'occhio a... ► vanityfair.it
Campi Flegrei, il boato e la paura dopo la doppia scossa alle 16.29: ‘Più forte della scossa’
La doppia scossa del 28 novembre che ha fatto sobbalzare i Campi Flegrei È successo tutto alle 1... ► notizieaudaci.it
LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: McLaren o Verstappen chi centrerà la pole della Sprint? Hamilton solo 18°!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 minuto: si lanciano tutti! Caccia alla pole della Spri... ► oasport.it
Lavori in ritardo, forno crematorio di Perugia ancora chiuso: la nuova data e i tempi per il secondo impianto
Da tempo, le famiglie di Perugia e provincia non hanno alternative per dare il definitivo riposo a... ► perugiatoday.it
Sosta a Como, l'Acus "smonta" la delibera di Rapinese e chiede di rifarla: "No a criteri di cassa"
L’associazione Acus Como ha presentato al sindaco Alessandro Rapinese e ai dirigenti competenti un... ► quicomo.it
Festa del Tabarro e del Baccalà, a Padova un viaggio tra storia, tradizione e sapori antichi
Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/859736986504163Domenica 30 novembre 2025 la cit... ► padovaoggi.it
Chi sono le vittime dell’incidente stradale sulla Palermo Sciacca: Angelica e Valeria erano madre e figlia
"Ci lasciano due donne straordinarie” è il commento unanime dei concittadini delle due vittime dell... ► fanpage.it
Crolla parte del solaio in piena notte a Chieti, 4 persone restano ferite: tra loro una bambina di 4 anni
Quattro persone sono rimaste ferite nel crollo del solaio di un'abitazione di Sant'Eusanio del Sang... ► fanpage.it
A Milano c'è un campo di basket riempito di girasoli: le immagini bellissime
Milano non è una città indifferente e alcuni gesti lo ribadiscono in modo chiaro. In questi giorni... ► milanotoday.it
Mattarella: Mi domando cosa abbiamo perso con morte di tanti migranti. E cita bimbo con la pagella – Il video
(Agenzia Vista) Napoli, 28 novembre 2025 "Nell’appartamento in cui vivo al Quirinale c’è il ritrat... ► open.online
? L’Addio di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle? Gli Autori Smentiscono
Nonostante le voci e le polemiche generate principalmente da Selvaggia Lucarelli, che hanno reso l’... ► lawebstar.it
Convocati Cagliari, le scelte di Pisacane in vista del match della tredicesima giornata contro la Juventus. Ecco la lista completa: la decisione finale su Mina!
Convocati Cagliari, le scelte di Pisacane in vista del match della tredicesima giornata contro la J... ► calcionews24.com
Alba, incontra uno straniero e va in casa sua: 20enne denuncia stupro
I passanti l'hanno trovata mentre urlava e piangeva su un marciapiede, faticando a reggersi in piedi... ► imolaoggi.it
Piastri fa la mini pole a Losail: Norris 3°, Verstappen 6°. Ferrari nel baratro: Leclerc 9°, Hamilton 18°
Oscar Piastri conquista la pole della Sprint del GP Qatar F1 2025: Norris 3°, Verstappen solo 6°. F... ► fanpage.it
Startlist staffetta femminile biathlon Oestersund 2025: orario, tv, streaming, il quartetto dell’Italia
Sabato 29 novembre scatterà ad Oestersund, in Svezia, la prima tappa della Coppa del Mondo 2025-202... ► oasport.it
Come velocizzare il PC e migliorare le prestazioni di Windows
Il degrado delle prestazioni di un computer nel tempo non è una fatalità, ma la conseguenza di un a... ► navigaweb.net
Zootopia 2 batte record disney con il cast vocale più grande della storia
Da quasi dieci anni attendevano i fan e gli addetti ai lavori, e finalmente Zootopia 2 è sbarcato n... ► jumptheshark.it
Montezemolo rivela: «Più preoccupazione per la Juve o per la Ferrari? È un bel match, ma devo dirvi la verità». Ecco cosa ha dichiarato!
di Redazione JuventusNews24Montezemolo ha rilasciato queste dichiarazioni sulla Juventus e sulla Fer... ► juventusnews24.com
Lobotka: «Penso che contro la Roma sia la partita perfetta per vedere come stiamo crescendo»
Stanislav Lobotka ha parlato ai microfoni di Radio Crc, radio partner del Napoli, in vista del matc... ► ilnapolista.it
Incidenti stradali, corso per gli agenti della polizia provinciale
Si è concluso oggi, presso l’Auditorium della Provincia di Caserta, il corso di specializzazione “... ► casertanews.it