Sentieri illustrati dalla Svezia alla Galleria Sagittaria in mostra i grandi artisti del Nord

Pordenonetoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un’edizione dedicata ai grandi artisti del Nord, per estendere e arricchire la nostra visione mediterranea nel confronto con un mondo narrativo diverso e ricchissimo di suggestioni, torna a Pordenone, negli spazi della Galleria Sagittaria a Casa Zanussi, l’annuale rassegna espositiva Sentieri. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

