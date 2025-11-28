Sentieri illustrati dalla Svezia alla Galleria Sagittaria in mostra i grandi artisti del Nord
Con un’edizione dedicata ai grandi artisti del Nord, per estendere e arricchire la nostra visione mediterranea nel confronto con un mondo narrativo diverso e ricchissimo di suggestioni, torna a Pordenone, negli spazi della Galleria Sagittaria a Casa Zanussi, l’annuale rassegna espositiva Sentieri. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sentieri Illustrati. Dal Grande Nord Domani sabato 29 novembre, ore 17.30 Galleria Sagittaria – Casa Zanussi a Pordenone Emma AdBåge, Sven Nordqvist, Marit Törnqvist, pubblicati in Italia da Camelozampa, sono al centro del percorso espositivo "che intr - facebook.com Vai su Facebook
Sentieri Illustrati - Torna a Pordenone, negli spazi della Galleria Sagittaria a Casa Zanussi, l'annuale rassegna espositiva Sentieri Illustrati, dedicata all'illustrazione per l'infanzia. Riporta itinerarinellarte.it