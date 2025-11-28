Semifinale XFactor 2025 Pagelle Padre e Figlia

Semifinale, pagelle Padre e Figlia Pagelle di Michele GIORGIA 8 Giorgia è partita col suo tour, questo dopo aver pubblicato una manciata di giorni fa il suo nuovo album G. Un periodo intenso, il suo, nel quale entrano anche le voci che la vorrebbero co-conduttrice per almeno una serata al fianco di Carlo Conti al prossimo Festival di Sanremo. Questo mentre si arriva alla semifinale di X Factor 2025, che lei ha almeno la compiacenza di non chiamare in continuazione “X Factor 20, 25, come fossimo davvero una colonia angolsassone”. Il risultato è un po’ di legittima stanchezza, forse dovuta anche alla noia mortale di un cast di cantanti che, diciamolo, a parte le rare eccezioni doverosamente indicate, è davvero da sagra paesana. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Semifinale XFactor 2025, Pagelle Padre e Figlia

