Semifinale XFactor 2025 Pagelle Padre e Figlia

361magazine.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  Semifinale, pagelle Padre e Figlia   Pagelle di Michele   GIORGIA 8 Giorgia è partita col suo tour, questo dopo aver pubblicato una manciata di giorni fa il suo nuovo album G. Un periodo intenso, il suo, nel quale entrano anche le voci che la vorrebbero co-conduttrice per almeno una serata al fianco di Carlo Conti al prossimo Festival di Sanremo. Questo mentre si arriva alla semifinale di X Factor 2025, che lei ha almeno la compiacenza di non chiamare in continuazione “X Factor 20, 25, come fossimo davvero una colonia angolsassone”. Il risultato è un po’ di legittima stanchezza, forse dovuta anche alla noia mortale di un cast di cantanti che, diciamolo, a parte le rare eccezioni doverosamente indicate, è davvero da sagra paesana. 🔗 Leggi su 361magazine.com

semifinale xfactor 2025 pagelle padre e figlia

© 361magazine.com - Semifinale XFactor 2025, Pagelle Padre e Figlia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

semifinale xfactor 2025 pagelleX Factor 2025, le pagelle della semifinale: lacrime per Delia (7,5), eliminati Tellynonpiangere (5) e Tomasi (6,5) - È andata in onda la semifinale di X Factor 2025: Delia (7,5) si emoziona sulle note di Sei Bellissima, vengono eliminati tellynonpiangere (5) e Tomasi ... Lo riporta fanpage.it

semifinale xfactor 2025 pagelleX Factor 2025, le pagelle della semifinale: tra colpi di scena e agnelli sacrificali, ci vediamo a Piazza del Plebiscito - In finale vanno due artisti simili (PierC e EroCaddeo, con Delia e Rob), ma non Tomasi. Come scrive rollingstone.it

semifinale xfactor 2025 pagelleSemifinale XFactor 2025, Pagelle Padre e Figlia - Oggi semifinale di XFactor 2025, chi sono i finalisti e chi sono i due eliminati della serata? Riporta 361magazine.com

Cerca Video su questo argomento: Semifinale Xfactor 2025 Pagelle