Semifinale X Factor 27 novembre eliminati e chi è andato in finale Gabbani e Lauro litigano

Milano, 27 novembre 2025 – Ultima puntata milanese per X Factor 2025. La diciannovesima edizione del talent show condotto da Giorgia, e in onda su Sky e in streaming su Now, ha infatti decretato con la puntata di giovedì 27 novembre i propri quattro finalisti. La finale si svolgerà giovedì 4 dicembre in diretta, come nella passata edizione del programma, da piazza del Plebiscito a Napoli. E sarà trasmessa dalle 21 contemporaneamente su Sky e in chiaro su Tv8. La semifinale. Gli ospiti. Gli eliminati . La semifinale. Ad aver partecipato alla semifinale sono stati sei concorrenti: tellynonpiangere e PierC della squadra di Francesco Gabbani, Tomasi e Delia esponenti di quella di Jake La Furia, Rob della squadra di Paola Iezzi ed eroCaddeo della formazione capitanata da Achille Lauro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

