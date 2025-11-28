Semifinale X Factor 2025 finalmente si accendono i giudici eliminati Tellynonpiangere e Tomasi Le pagelle

Abbiamo dovuto aspettare la semifinale, ma finalmente abbiamo assistito ad una puntata di X Factor e non a quell’insopportabile festival del complimento gratuito. I giudici si accendono, si danno addosso, si offendono, ribattono. Era ora. Due manche, nella prima i concorrenti sono accompagnati da un’orchestra e, un po’ a sorpresa, vince Rob, che vola direttamente in finale, che si terrà, ricordiamo, in Piazza del Plebiscito a Napoli la prossima settimana. Seconda manche che decreta il passaggio all’ultimo turno di Delia, PierC ed eroCaddeo, che vince il ballottaggio finale contro Tomasi, mentre Tellynonpiangere va direttamente a casa come meno votato dal pubblico. 🔗 Leggi su Open.online

