Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso litigano per finta? Un giurato fa una rivelazione sorprendente

Storico giurato sorprende tutti parlando del duello tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle: secondo lui ci sarebbe odore di finzione e la sua rivelazione accende il dibattito. Scopriamo di seguito tutti i retroscena! Leggi anche: Selvaggia Lucarelli svela quanti soldi prende Barbara D’Urso a Ballando con le stelle: cifra esagerata! La tensione tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli è tornata a infiammare Ballando con le Stelle, con un nuovo botta e risposta che ha catalizzato l’attenzione del pubblico. La concorrente ha accusato la giurata di essere « scostumata », mentre Lucarelli ha replicato definendola « rosicona ». 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso litigano per finta? Un giurato fa una rivelazione sorprendente

