Segreti di famiglia 3 replica puntata 28 novembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 28 novembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Ilgaz accompagna Ceylin a casa e le rivela di aver messo Nil in custodia. All’ingresso, Pascal scopre un pacchetto contenente una maglietta da bambina, forse di Mercan. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 10 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
