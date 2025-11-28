Se ne va una parte di me Addio a un grande personaggio dell’arte e della cultura italiana

È morto nel pomeriggio di oggi, 27 novembre, a 80 anni, Maurizio Fercioni, scenografo e tra i fondatori del Teatro Franco Parenti, considerato un pioniere del tatuaggio in Italia. Stroncato da un male incurabile, seguito alle complicazioni di una frattura del femore di qualche tempo fa, se n’è andato nella sua Milano, la città dove aveva costruito una doppia carriera: quella sui palchi, fra scene e costumi teatrali, e quella sulla pelle, con aghi e inchiostro. Per il mondo dei tattoo Fercioni era il primo tatuatore d’Italia: iniziò a tatuare nel 1967 e nel 1974 aprì in zona Brera uno dei primissimi studi professionali di tatuaggi del Paese, destinato a diventare il celebre Queequeg Tattoo Studio & Museo, punto di riferimento per generazioni di appassionati e curiosi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

