Se le primarie di fanno ad Atreju
Nell'Italia dove lo sport nazionale non è il tennis ma il tiro alla Meloni capita purechenell'ossessione di trovare il centro del campo i leader di Pd e M5s, EllySchlein e Giuseppe Conte,provino a mettere in scena le primarie di coalizionenella trasferta di Atreju. Non amandosi fra lorodevono trovare a casa delnemico terzo la gravitas politica per dare un senso all'unica sfida realeche ilcentrosinistra sta lanciando all'Italia.Che non è l'alternativa di governo ma l'alternativa di opposizione. Si tratta discegliere il leader del campo largo fra un Pd che ritiene naturale che sia Schleine Conte che ritiene naturale guidare lacoalizione che lo vide premier. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ci sono molti detrattori. Ma anche tanti e tante che ci spingono e ci fanno crescere. E anche in questo dibattito sulle primarie, sul governo e i candidati premier i commentatori non ci prendono in considerazione. Noi intanto… arriviamo! #AlleanzaVerdiSinistra - facebook.com Vai su Facebook
Le primarie di Atreju: Schlein sfida Meloni per sorpassare Conte (che stava trattando per andare) - FdI butta la palla a sinistra: "Disponibili se tutto il campo largoo si fa rappresentare da Schlein". Riporta ilfoglio.it
Duello Meloni Schlein Atreju: la mossa della segretaria dem che rischia di rivoltare il centrosinistra e ribaltare le primarie 2027 - Schlein ad Atreju: la mossa della segretaria dem che punta a blindare la leadership nel centrosinistra e a riscrivere le primarie 2027. Da tag24.it