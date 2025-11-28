Se è per confiscare gli asset russi rinnegano persino il dogma spread
La società belga che li detiene avvisa dei rischi sul debito. Mosca minaccia ritorsioni. Ieri è suonato l’ennesimo campanello d’allarme per Ursula von der Leyen a proposito del suo piano per prestare 140 miliardi all’Ucraina, facendo leva sulle attività finanziarie russe tuttora sequestrate. Visto che finora Ursula è rimasta sorda agli inviti alla prudenza - anche a quello di Christine Lagarde - ieri il Financial Times ha reso noti i dettagli di una preoccupatissima lettera che Valérie Urbain - amministratore delegato di Euroclear, l’istituzione finanziaria belga che è depositaria di ben 185 miliardi tra riserve di banca centrale e asset di entità private riconducibili a Mosca - ha inviato alla Von der Leyen e ad António Costa, presidente del Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Laverita.info
Argomenti simili trattati di recente
Putin, 'confisca asset un furto, prepariamo risposte' - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Si legge su giornaledibrescia.it
Asset russi, Italia prudente sulla proposta di confisca/ Meloni: “Tutelare stabilità e principio di legalità” - Proposta Ue sugli asset russi congelati da usare per finanziare l'Ucraina, Italia resta prudente, Meloni: "Rispettare diritto internazionale" Utilizzare gli asset russi congelati per finanziare la ... Riporta ilsussidiario.net
Asset russi. Se l'Europa vuole la pace, le cambiali non bastano - Quale incentivo potrà mai avere Vladimir Putin a negoziare la fine del conflitto in Ucraina, o anche solo una tregua, dopo aver assistito sornione al pasticcio dell'Unione Europa sulla confisca degli ... Segnala huffingtonpost.it