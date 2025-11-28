Scoperta shock sotto il ponte della tangenziale | trovato il corpo senza vita di un 21enne
Un 21enne è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 28 novembre, sotto il ponte della tangenziale Est di Lodi, nei pressi del fiume Adda. L’allarme è scattato poco prima delle 19:45 in una zona non lontana dal campo sportivo, dove spesso le persone senza fissa dimora cercano riparo per la notte. I sanitari intervenuti sul posto hanno potuto soltanto constatare il decesso del ragazzo, mentre la sua identità, al momento, non è ancora stata resa nota. Secondo le prime informazioni, il corpo del giovane è stato individuato proprio nell’area sotto il viadotto della tangenziale Est, un luogo isolato e poco illuminato che corre parallelo all’Adda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
Incendio spaventoso, morte oltre 80 persone: la scoperta shock, arrestate tre persone - facebook.com Vai su Facebook
Scoperta shock sotto il ponte della tangenziale: trovato il corpo senza vita di un 21enne - Un 21enne è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 28 novembre, sotto il ponte della tangenziale Est di Lodi, nei pressi del fiume ... thesocialpost.it scrive
Vedono un auto abbandonata sotto un ponte e chiamano i soccorsi: trovato un uomo senza vita, mistero sulla morte - Le ricerche dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri hanno portato alla scoperta del corpo senza vita di un uomo. Secondo leggo.it
Resti di cinghiale macellato trovati sotto il ponte a Urbania. La scoperta raccapricciante: «Due sacchi neri pieni di viscere». I lupi attirati dall'odore - Un paio di sacchi con i resti di un cinghiale sotto il ponte di San Paterniano detto anche ponte di Visani, nel Comune di ... Riporta corriereadriatico.it