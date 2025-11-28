Un 21enne è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 28 novembre, sotto il ponte della tangenziale Est di Lodi, nei pressi del fiume Adda. L’allarme è scattato poco prima delle 19:45 in una zona non lontana dal campo sportivo, dove spesso le persone senza fissa dimora cercano riparo per la notte. I sanitari intervenuti sul posto hanno potuto soltanto constatare il decesso del ragazzo, mentre la sua identità, al momento, non è ancora stata resa nota. Secondo le prime informazioni, il corpo del giovane è stato individuato proprio nell’area sotto il viadotto della tangenziale Est, un luogo isolato e poco illuminato che corre parallelo all’Adda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scoperta shock sotto il ponte della tangenziale: trovato il corpo senza vita di un 21enne