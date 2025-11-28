Scontro tra autocarro e scooter al Quartaccio morto lo scooterista 50enne

Dayitalianews.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro tra scooter e autocarro: perde la vita un uomo di 50 anni. Ieri sera, poco dopo le 21, in via del Monte della Capanna, nei pressi del civico 173, le pattuglie del XIV Gruppo Montemario della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute per effettuare i rilievi di un grave incidente stradale. L’impatto ha coinvolto uno scooter Yamaha TMAX e un autocarro Fiat Ducato. A causa della violenza dello scontro, il motociclista, un uomo italiano di 50 anni, è deceduto sul posto prima che i soccorsi potessero intervenire. Accertamenti sul conducente dell’autocarro. Il conducente del Fiat Ducato, un uomo di 42 anni originario dello Sri Lanka, è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti tossicologici e alcolemici di routine, come previsto dalla procedura in caso di incidenti mortali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

scontro tra autocarro e scooter al quartaccio morto lo scooterista 50enne

© Dayitalianews.com - Scontro tra autocarro e scooter al Quartaccio, morto lo scooterista 50enne

News recenti che potrebbero piacerti

scontro autocarro scooter quartaccioScontro tra autocarro e scooter al Quartaccio, morto lo scooterista 50enne - Uno scooterista 50enne è morto ieri sera in uno scontro tra il suo scooter e un autocarro. Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Scontro Autocarro Scooter Quartaccio