ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro tra scooter e autocarro: perde la vita un uomo di 50 anni. Ieri sera, poco dopo le 21, in via del Monte della Capanna, nei pressi del civico 173, le pattuglie del XIV Gruppo Montemario della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute per effettuare i rilievi di un grave incidente stradale. L’impatto ha coinvolto uno scooter Yamaha TMAX e un autocarro Fiat Ducato. A causa della violenza dello scontro, il motociclista, un uomo italiano di 50 anni, è deceduto sul posto prima che i soccorsi potessero intervenire. Accertamenti sul conducente dell’autocarro. Il conducente del Fiat Ducato, un uomo di 42 anni originario dello Sri Lanka, è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti tossicologici e alcolemici di routine, come previsto dalla procedura in caso di incidenti mortali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scontro tra autocarro e scooter al Quartaccio, morto lo scooterista 50enne