Scomparsa di Luigi Urciuoli il cordoglio del PRC irpino
Il Prc irpino esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Luigi Urciuoli, stimatissimo veterinario avellinese, che ha profuso grande impegno civico e politico per la sua terra, in particolare per la sua amata Bellizzi. Lo abbiamo incrociato più volte negli anni, dai tempi della lista il.
