Scomparsa di Luigi Urciuoli il cordoglio del PRC irpino

Avellinotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Prc irpino esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Luigi Urciuoli, stimatissimo veterinario avellinese, che ha profuso grande impegno civico e politico per la sua terra, in particolare per la sua amata Bellizzi. Lo abbiamo incrociato più volte negli anni, dai tempi della lista il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

