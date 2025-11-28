Scocca l' ora di BAM-Birrifici Aperti Marche | il weekend dedicato alla birra artigianale alla cultura e alla tradizione brassicola
ANCONA - Dal 6 all’8 dicembre le Marche si trasformano, ancora una volta, in una grande mappa del gusto con BAM – Birrifici Aperti Marche, il weekend dedicato alla birra artigianale, alla cultura e alla tradizione brassicola (e non solo) del territorio, giunto alla sua terza edizione. Oltre venti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
