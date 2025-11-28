Sciopero oltre mille in corteo Stop agli investimenti per le armi VIDEO
Un lungo corteo, con oltre un migliaio di partecipanti, è partito da piazzale Montelungo nella mattinata di oggi, venerdì 28 novembre. A organizzare la mobilitazione i sindacati di base nel giorno dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Tra i motivi dello sciopero il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Hydro annuncia chiusura stabilimento Feltre, a rischio oltre 100 posti, al via lo sciopero https://www.lavocedelnordest.eu/hydro-annuncia-chiusura-a-feltre-al-via-lo-sciopero-comune-faremo-tutto-il-possibile/ Comune di Feltre: "Faremo tutto il possibile per evita - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale, a Genova c'è Greta Thunberg: percorso corteo, settori coinvolti e caos traffico - Grande manifestazione in città con personalità di spicco, attesi anche Thiago Ávila, Francesca Albanese, Yanis Varoufakis, Moni Ovadia e il cantautore Vinicio Capossela ... Scrive genovatoday.it
Sciopero generale, "su Genova gli occhi del mondo": orari corteo, chi si ferma domani - Imponente manifestazione domani a Genova per lo sciopero generale: hanno già annunciato la presenza personaggi noti a livello nazionale e mondiale come Greta Thunberg, Francesca Albanese, Yanis Varouf ... Segnala genovatoday.it
Sciopero del 28 novembre, tutte le informazioni. Corteo a Genova con Greta Thunberg. Il video saluto di Roger Waters ai portuali - Sciopero nazionale venerdì 28 novembre indetto dai sindacati di base e Usb contro la manovra. Da ilsecoloxix.it