Sciopero oltre 200 giornalisti in piazza per il rinnovo del contratto e per dire basta al precariato

Genovatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre duecento giornalisti in piazza a Genova per protestare contro il mancato rinnovo del contratto di lavoro ma anche per ribadire solidarietà ai colleghi precari e lavoratori autonomi.Nella giornata di sciopero nazionale proclamato dalla Fnsi, questa mattina, davanti alla prefettura, si è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

