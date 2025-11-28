Sciopero oltre 200 giornalisti in piazza per il rinnovo del contratto e per dire basta al precariato

Oltre duecento giornalisti in piazza a Genova per protestare contro il mancato rinnovo del contratto di lavoro ma anche per ribadire solidarietà ai colleghi precari e lavoratori autonomi.Nella giornata di sciopero nazionale proclamato dalla Fnsi, questa mattina, davanti alla prefettura, si è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

