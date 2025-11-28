Sciopero nazionale dei giornalisti il comunicato Fnsi
Oggi, venerdì 28 novembre, si svolge lo sciopero nazionale dei giornalisti, proclamato dalla Fnsi, sindacato unitario di categoria. Alla mobilitazione si è unita anche una parte della redazione di Open, motivo per cui oggi il sito non sarà aggiornato con la stessa tempestività e accuratezza degli altri giorni. Pubblichiamo qui di seguito il comunicato della Fnsi che spiega le ragioni dello sciopero: « Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero. Scioperiamo perché il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni e soprattutto perché riteniamo che il giornalismo, presidio fondamentale per la vita democratica del Paese, non abbia avuto la necessaria attenzione da parte degli editori della Fieg: molti tagli e pochi investimenti, nonostante le milionarie sovvenzioni pubbliche. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
#Informazione. Domani sciopero nazionale giornalisti, dalla @RegioneER niente comunicati e contenuti social. @mdepascale: "La libera informazione bene pubblico alla base della democrazia" La #notizia regioneer.it/Sciopero-27nov… Vai su X
#Sciopero generale nazionale per l'intera giornata del 28 novembre 2025 Proclamazione sciopero generale nazionale rivolto al personale di tutti i settori pubblici e privati indetto per l'intera giornata del 28 novembre 2025 - dalle Associazione Sindacali: Cub, - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero dei giornalisti: i comunicati di Fnsi e Fieg - I giornalisti hanno indetto uno sciopero nazionale per oggi (venerdì 28 novembre). Riporta gazzettadiparma.it
Sciopero dei giornalisti per tutta la giornata di venerdì 28 novembre - La categoria sollecita il rinnovo del contratto Fnsi–Fieg, scaduto dal 2016 e valido per quotidiani, periodici, agenzie, radio, tv e testate digitali ... Lo riporta tg.la7.it
Sciopero Fnsi 28 novembre, il comunicato dei giornalisti di LaPresse - L’Assemblea dei redattori di LaPresse “condivide e sostiene le motivazioni alla base dello sciopero per il rinnovo del contratto giornalistico proclamato per ... Secondo msn.com