Sciopero nazionale dei giornalisti il comunicato Fnsi

Oggi, venerdì 28 novembre, si svolge lo sciopero nazionale dei giornalisti, proclamato dalla Fnsi, sindacato unitario di categoria. Alla mobilitazione si è unita anche una parte della redazione di Open, motivo per cui oggi il sito non sarà aggiornato con la stessa tempestività e accuratezza degli altri giorni. Pubblichiamo qui di seguito il comunicato della Fnsi che spiega le ragioni dello sciopero: « Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero. Scioperiamo perché il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni e soprattutto perché riteniamo che il giornalismo, presidio fondamentale per la vita democratica del Paese, non abbia avuto la necessaria attenzione da parte degli editori della Fieg: molti tagli e pochi investimenti, nonostante le milionarie sovvenzioni pubbliche.