Sciopero nazionale dei giornalisti il comunicato Fnsi

Open.online | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, venerdì 28 novembre, si svolge lo sciopero nazionale dei giornalisti, proclamato dalla Fnsi, sindacato unitario di categoria. Alla mobilitazione si è unita anche una parte della redazione di Open, motivo per cui oggi il sito non sarà aggiornato con la stessa tempestività e accuratezza degli altri giorni. Pubblichiamo qui di seguito il comunicato della Fnsi che spiega le ragioni dello sciopero: « Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero. Scioperiamo perché il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni e soprattutto perché riteniamo che il giornalismo, presidio fondamentale per la vita democratica del Paese, non abbia avuto la necessaria attenzione da parte degli editori della Fieg: molti tagli e pochi investimenti, nonostante le milionarie sovvenzioni pubbliche. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

sciopero nazionale giornalisti comunicatoSciopero dei giornalisti: i comunicati di Fnsi e Fieg - I giornalisti hanno indetto uno sciopero nazionale per oggi (venerdì 28 novembre). Riporta gazzettadiparma.it

sciopero nazionale giornalisti comunicatoSciopero dei giornalisti per tutta la giornata di venerdì 28 novembre - La categoria sollecita il rinnovo del contratto Fnsi–Fieg, scaduto dal 2016 e valido per quotidiani, periodici, agenzie, radio, tv e testate digitali ... Lo riporta tg.la7.it

sciopero nazionale giornalisti comunicatoSciopero Fnsi 28 novembre, il comunicato dei giornalisti di LaPresse - L’Assemblea dei redattori di LaPresse “condivide e sostiene le motivazioni alla base dello sciopero per il rinnovo del contratto giornalistico proclamato per ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Nazionale Giornalisti Comunicato