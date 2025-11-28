Sciopero nazionale dei giornalisti il comunicato Fieg
Diversamente da quanto afferma il sindacato, gli Editori nell’ultimo decennio hanno realizzato ingenti investimenti a tutela sia della qualità e della libertà dell’informazione che dell’occupazione giornalistica. In un contesto drammatico nel quale le aziende hanno registrato un dimezzamento dei ricavi si è riusciti a scongiurare i licenziamenti attraverso il ricorso alle norme di settore e ciò è sempre avvenuto con il consenso del sindacato. Negli ultimi anni, il modello di business dei media tradizionali si è dovuto misurare con la concorrenza sleale degli Over The Top (quali Google, Meta e altri) che sfruttano economicamente i contenuti editoriali trattenendo la maggior parte dei ricavi pubblicitari e dei dati: ciò ha indebolito la sostenibilità finanziaria delle imprese editrici che, tuttavia, hanno reagito con responsabilità e rigore, raccogliendo la sfida dell’innovazione senza interventi drastici. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Informazione. Domani sciopero nazionale giornalisti, dalla @RegioneER niente comunicati e contenuti social. @mdepascale: "La libera informazione bene pubblico alla base della democrazia" La #notizia regioneer.it/Sciopero-27nov… Vai su X
#Sciopero generale nazionale per l'intera giornata del 28 novembre 2025 Proclamazione sciopero generale nazionale rivolto al personale di tutti i settori pubblici e privati indetto per l'intera giornata del 28 novembre 2025 - dalle Associazione Sindacali: Cub, - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero dei giornalisti: i comunicati di Fnsi e Fieg - I giornalisti hanno indetto uno sciopero nazionale per oggi (venerdì 28 novembre). Si legge su gazzettadiparma.it
Le ragioni dello sciopero dei giornalisti di oggi 28 novembre - "Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da dieci anni. Scrive rainews.it
Sciopero dei giornalisti per tutta la giornata di venerdì 28 novembre - La categoria sollecita il rinnovo del contratto Fnsi–Fieg, scaduto dal 2016 e valido per quotidiani, periodici, agenzie, radio, tv e testate digitali ... Da tg.la7.it