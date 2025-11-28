Sciopero manifestazione e corteo in centro a Saronno lievi disagi per il traffico

Manifestazione e corteo in centro a Saronno in occasione dello sciopero nazionale. Si è svolta questa mattina la manifestazione organizzata dal collettivo studentesco di Saronno, in occasione dello sciopero nazionale del 28 novembre. Il ritrovo era fissato alle ore 9 in piazza Libertà, dove diversi studenti e lavoratori – circa una trentina di persone – . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Sciopero, manifestazione e corteo in centro a Saronno, lievi disagi per il traffico

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Blocchiamo tutto". Lo sciopero generale, la manifestazione e l'appuntamento in piazza XVIII Dicembre - facebook.com Vai su Facebook

Roma. Oggi sciopero dei Cobas Domani manifestazione per Gaza @corriereroma Vai su X

Sciopero, manifestazione e corteo in centro a Saronno, lievi disagi per il traffico - Manifestazione e corteo in centro a Saronno in occasione dello sciopero nazionale. Scrive ilnotiziario.net

Sciopero USB, Trieste si accende: parte anche un corteo non autorizzato in pieno centro - Trieste entra nel vivo della mobilitazione indetta dall’Unione Sindacale di Base con l’appuntamento fissato per venerdì 28 novembre alle 9. Lo riporta triestecafe.it

Genova al centro delle proteste nazionali: cortei, sciopero generale e presenze internazionali - Giornata di sciopero e grandi cortei a Genova con presenze internazionali, sostegno al popolo palestinese e disagi alla mobilità in tutta la città. Riporta ligurianotizie.it