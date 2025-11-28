Sciopero giornalisti per rinnovo contratto FNSI quali programmi Rai non vanno in onda oggi

A seguito dello sciopero di 24 ore indetto dalla FNSI per il rinnovo del contratto giornalistico, alcuni programmi Rai non andranno in onda. Garantite solo edizioni ridotte dei notiziari radio e tv. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Editoria, i giornalisti proclamano sciopero: stop di 24 ore all'informazione online. Leggi il comunicato: lagazzettadelmezzogiorno.it/news/italia/18… Vai su X

«Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero. Scioperiamo perché il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni e soprattutto perché riteniamo che il giornalismo, presidio fondamentale per la vita democratica del Paese, non abbia avuto la nec - facebook.com Vai su Facebook

