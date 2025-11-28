Sciopero giornalisti il comunicato di Fnsi | Chiediamo nuovi contratti e regole per l’IA

Ildifforme.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La richiesta, quindi, è di un aumento delle retribuzioni, che sono state erose dall'inflazione, in linea con quelli degli altri contratti collettivi. "Gli editori hanno proposto un aumento irrisorio e chiesto di tagliare ulteriormente il salario dei neo assunti, aggravando così in modo irricevibile la divisione generazionale nelle redazioni", si legge ancora nel comunicato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sciopero giornalisti il comunicato di fnsi chiediamo nuovi contratti e regole per l8217ia

© Ildifforme.it - Sciopero giornalisti, il comunicato di Fnsi: “Chiediamo nuovi contratti e regole per l’IA”

Altri contenuti sullo stesso argomento

sciopero giornalisti comunicato fnsiSCIOPERO DEI GIORNALISTI - L’Agenzia aderisce infatti allo sciopero proclamato dalla FNSI per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico. Riporta 9colonne.it

sciopero giornalisti comunicato fnsiOggi giornalisti in sciopero: i comunicati di Fnsi e Fieg - Di seguito il comunicato della Fnsi, Federazione Nazionale Stampa Italiana, sindacato unitario dei giornalisti italiani. Da quotidianodipuglia.it

sciopero giornalisti comunicato fnsiSciopero giornalisti, i comunicati Fnsi e Fieg - Il sito Internet del Messaggero non viene aggiornato dalle 6 di venerdì 28 novembre alla stessa ora di sabato 29 per lo sciopero indetto dalla Federazione nazionale della Stampa. Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Giornalisti Comunicato Fnsi