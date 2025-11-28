Sciopero giornalisti il comunicato di Fnsi | Chiediamo nuovi contratti e regole per l’IA
La richiesta, quindi, è di un aumento delle retribuzioni, che sono state erose dall'inflazione, in linea con quelli degli altri contratti collettivi. "Gli editori hanno proposto un aumento irrisorio e chiesto di tagliare ulteriormente il salario dei neo assunti, aggravando così in modo irricevibile la divisione generazionale nelle redazioni", si legge ancora nel comunicato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
